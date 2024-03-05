У Німеччині розповіли, як московити перехопили розмову офіцерів Бундесверу про ракети Taurus

https://racurs.ua/ua/n193027-u-nimechchyni-rozpovily-yak-moskovyty-perehopyly-rozmovu-oficeriv-bundesveru-pro-rakety-taurus.html

Ракурс

Злив діалогу офіцерів Німеччини про йомвірні удари по Криму пояснив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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Він 5 березня вийшов на брифінг із детальним поясненням.

Пісторіус заявив, що публікація російськими пропагандистами переговорів офіцерів Бундесверу про можливі удари ракетами Taurus по Кримському мосту стала можливою через те, що учасники діалогу користувалися небезпечним каналом відеозв’язку.

Він наголосив, що доступ до конференції німецьких військових, ймовірно, був «випадковим попаданням у рамках широкомасштабного підходу», а не втручанням російського шпигуна.

Оприлюднення розмов викликало шок та скандал. Його коментували західні ЗМІ і політики.