Давид Арахамия объяснил паузу в заседаниях ВРУ. Фото:

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Паузу в засіданнях Верховної Ради пояснили у фракції «Слуга народу».

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Перерва в парламентських засіданнях цього тижня пов’язана з необхідністю роботи народних депутатів у місцях дислокації військових. Найближчим часом обранці за аналогією з роботою в округах будуть працювати з військовими. Як на передовій, так і в навчальних центрах та пунктах постійної дислокації. Про це глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив у Telegram.

Тепер з приводу наших планів на найближчий час. Ми неодноразового говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими — на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації, — написав він.

За його словами, зараз у цьому напрямку в парламентарів «є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів». Лише після завершення цих завдань депутати повернуться до Верховної Ради.

Арахамія додав, що ця робота депутатів не повинна була анонсуватись з питань безпеки.

Нагадаємо, у Верховній Раді скасували засідання цього пленарного тижня. Низка народних депутатів обурилися такій перерві в роботі, зважаючи, що парламент мав би працювати над нагальним законопроектом щодо вдосконалення мобілізації.