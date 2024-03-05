Рада не буде засідати місяць - у парламенті скасували засідання 6-8 березня

https://racurs.ua/ua/n193029-rada-ne-zasidatyme-misyac-u-parlamenti-skasuvaly-zasidannya-6-8-bereznya.html

Ракурс

У Верховній Раді скасували засідання цього пленарного тижня.

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Нардепи обурюються такій перерві в роботі, зважаючи, що парламент мав би працювати над нагальним законопроєктом щодо вдосконалення мобілізації.

Цього тижня у парламенті мало відбутися два пленарних засідання. Напередодні було проведено засідання погоджувальної ради, на якому депутати «ЄС» та «Голосу» протестували, що їх не відпускають у закордонні відрядження.

УП пише, що як погрозу вони озвучили, що наполягатимуть на повному розгляді законопроєктів, що виноситимуться на друге читання. Після цього нардепи домовились, що розглядатимуть законопроєкти, які виносяться у першому читанні.

В результаті було вирішено взагалі скасувати засідання.

Частина нардепів емоційно відреагувала на цю новину.

Верховна Рада мала зібратися 6−8 березня, мати годину запитань до уряду. Я в шоці. Я багато бачила різних парламентів і їх керівників, але настільки безкарних, не здатних організувати роботу ВР — ні. Це злочин в період воєнного стану. Висловлюю рішучий протест і обурення цими діями, які руйнують парламентаризм. Неможливо планувати системну роботу, заблоковано міжпарламентську діяльність, відсутній нормальний діалог. Хіба так має зараз працювати парламент? — прокоментувала Ірина Геращенко з «ЄС».

Згодом вона додала:

Це позорище! Слуги, замість пленарного засідання, де б мали вирішувати питання московської церкви і розбудови фортифікаційних споруд, будуть імітувати бурхливу діяльність для наших партнерів. Замість засідання ВР вони зараз формують три групи по 10 депутатів тільки від Слуг, аби гнати їх на військові позиції і робити звіт по фортифікаціям. Ось інфо з чату «Слуг»: У нас термінова потреба зробити комплексний звіт для Сенату США по поїздці депутатів на позиції військових, у звʼязки з чим зараз формуються групи: 1. Фронтові лінії. 2. Стан фортифікації.

3. ⁠Ситуації в навчальних комплексах. Треба по 10 відповідальних людей, в кожній групі одна людина має володіти англійською. Виїзд завтра. У звʼязку з цим, засідання на 6−8 переноситься!

Іронічно відреагував Ярослав Железняк з «Голосу»:

Дві реальності одночасно:

1) Вчора на погоджувальній раді з фракціями були 4-и міністра, які просили не відкладати їх закони і швидко проголосувати. 2) Сьогодні коаліція відміняє три дня голосування. Фактично Рада не буде засідати місяць. Зрозуміло, що без голосів «союзників» з груп (які тимчасово стали закордонними), то всякі «хотелкі» ОП не пройшли б… Але там по порядку денному купу важливих інших законів були: соціальні, освітні, військові… Як мінімум ратифікацій штук 10-ть було у порядку денному. АЛЕ відсутність «хотелок» одразу інтерпретували як «нічого важливого» і відмінили всі засідання. А взагалі вийшло дуже кумедно: раз були ті, кого не випускали у відрядження тому що вони НЕ голосували за БЕБ — то зʼявилися ті, інші 222-а депутати, хто голосував і яких треба було відпустити у відрядження… Просто понятійно треба було коаліції їм якось віддячити за підтримку … ну і далі щось пішло не так.

Раніше повідомлялося, що розгляд законопроєкту про мобілізацію може затягнутися на тижні, якщо кожен нардеп поставить свою правку на голосування.

До слова, напередодні нардеп Роман Костенко повідомив, що дата голосування за законопроєкт про мобілізацію залежатиме від того, скільки цей документ розглядатимуть у Комітеті з питань нацбезпеки.