Клирик УПЦ МП в Черкасской области героизировал оккупантов. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n193062-klirik-upc-mp-v-cherkasskoy-oblasti-geroiziroval-okkupantov.html

Ракурс

Клірик УПЦ Московського патріархату з Черкаської області героїзував російських загарбників.

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Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ МП, який виправдовував збройну агресію росії. На власній сторінці у Facebook він заперечував воєнні злочини ворога й героїзував солдатів країни-агресора. Крім того, він поширював прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати бійців Сил оборони. Про це 6 березня повідомив прес-центр СБУ.

Зокрема, клірик звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу «Азов» — «нацистами». Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів.

Правоохоронці знайшли під час обшуків у нього заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію. Протоієрею УПЦ МП вже повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Клірику загрожує до восьми років тюрми та конфіскація майна.

Нагадаємо, 5 березня парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроект № 8371 про заборону релігійних організацій, які пов’язані з росією. Цим документом можуть припинити діяльність в Україні УПЦ Московського патріархату.