Комітет ВРУ підтримав законопроект про заборону УПЦ МП. Фото:

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Комітет ВРУ рекомендував законопроект про заборону УПЦ МП до другого читання.

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У вівторок, 5 березня, парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроект № 8371 про заборону релігійних організацій, які пов’язані з росією. Цим документом можуть припинити діяльність в Україні УПЦ Московського патріархату. Про це член комітету Володимир В’ятрович повідомив у Facebook.

За його словами, законопроект члени комітету підтримали одноголосно. Сам текст документа став значно сильнішим порівняно з підтриманим у першому читанні урядовим варіантом. Він передбачає, що діяльність церков країни-агресора буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону.

В’ятрович наголосив, що РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до Православної церкви України буде значно спрощено.

Нагадаємо, 19 жовтня 2023 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, основною метою якого є обмеження діяльності в Україні УПЦ Московського патріархату. Після цього до проекту закону подали понад тисячу правок.