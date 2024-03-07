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влександр лукашенко, фото: BBC
В беларуси местные военные обслуживают армию рф — ЦНСhttps://racurs.ua/n193104-v-belarusi-mestnye-voennye-obslujivaut-armiu-rf-cns.htmlРакурс
У білорусі місцева армія обслуговує загарбників з рф, які там утримуються для підтримки режиму самопроголошеного президента країни олександра лукашенка.
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Про це сьогодні, 7 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на дані, отримані від місцевих джерел.
Зазначається, що:
- представники білоруських сил спеціальних операцій забезпечують охорону військових частин зс рф, які там перебувають незаконно;
- водночас білоруські частини забезпечують для росіян логістику, тобто фактично займаються доставкою.
Це і є кремлівське «братерство», де місцеві є «обслугою» для «старших братів», які прибули для забезпечення влади московського ставленика, — наголошують у ЦНС.
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