олександр лукашенко, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n193104-u-bilorusi-miscevi-viyskovi-obslugovuut-armiu-rf-cns.html

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У білорусі місцева армія обслуговує загарбників з рф, які там утримуються для підтримки режиму самопроголошеного президента країни олександра лукашенка.

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Про це сьогодні, 7 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на дані, отримані від місцевих джерел.

Зазначається, що:

представники білоруських сил спеціальних операцій забезпечують охорону військових частин зс рф, які там перебувають незаконно;

водночас білоруські частини забезпечують для росіян логістику, тобто фактично займаються доставкою.