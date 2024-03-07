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Ракурс
олександр лукашенко, фото: BBC

У білорусі місцеві військові обслуговують армію рф — ЦНС

7 бер 2024, 20:41
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У білорусі місцева армія обслуговує загарбників з рф, які там утримуються для підтримки режиму самопроголошеного президента країни олександра лукашенка.


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Про це сьогодні, 7 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на дані, отримані від місцевих джерел.

Зазначається, що:

  • представники білоруських сил спеціальних операцій забезпечують охорону військових частин зс рф, які там перебувають незаконно;
  • водночас білоруські частини забезпечують для росіян логістику, тобто фактично займаються доставкою.

Це і є кремлівське «братерство», де місцеві є «обслугою» для «старших братів», які прибули для забезпечення влади московського ставленика, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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