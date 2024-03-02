рф та білорусь не змогли узгодити ціну на деталі до «Градів». Фото:

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Російські та білоруські оборонні підприємства не змогли домовитися про ціну на деталі та вузли до ракетних систем залпового вогню «Град».

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Контракт передбачав, що білоруський підрядник ВАТ «Волатавто» має поставити 250 одиниць необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ «Град» продукції російському замовникові ЗАТ «Спеціальне конструкторське бюро». Окупанти мали отримати рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин. Про це 2 березня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація «Волатавто» презентувала папери з розрахунками. І вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500−600%.

А після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли «вихід» для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій. Таким чином росіяни отримуватимуть не дуже якісні деталі, що означитиме про підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів «Градів».

У ГУР додали, що ці обидва підприємства перебувають під дією міжнародних санкцій.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року український оборонно-промисловий комплекс наростив виробництво бронетехніки — в Україні в у п’ять разів збільшили випуск вітчизняних бронетранспортерів у порівняні із весною 2023 року.