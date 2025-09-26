Партизани розвідали стратегічний завод у російському Новосибірську

Завод у російському Новосибірську. Фото: «АТЕШ»

Ракурс

Українські партизани дісталися до Сибіру й провели розвідку Новосибірського приладобудівного заводу.

Це підприємство — стратегічно важливий об'єкт, який є ключовим постачальником оптичного обладнання для російської армії та інших силових структур. Завод виробляє та постачає денні та нічні приціли, лазерні далекоміри та тепловізійні прилади. Про це рух опору «АТЕШ» 26 вересня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ця оптика активно використовується загарбниками на всіх напрямках фронту. Нею обладнані російські танки, бронемашини, снайперська та штурмова зброя. Наразі на території НПЗ спостерігається підвищена охорона. Це свідчить, що підприємство є важливим для ворожої «оборонки».

Цей завод — частина путінської військової машини, яка щодня постачає техніку та прилади для окупаційних військ. Тому завод є законною військовою метою. Зібрані дані про систему безпеки, логістику та режим роботи НПЗ вже мають Сили оборони України, — наголосили в «АТЕШ».

