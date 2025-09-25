Армія РФ просунулася на фронті. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n209308-okupanty-prosunulysya-u-serebryanskomu-lisnyctvi-ta-dnipropetrovschyni-deepstate.html

Просування російських військ на фронті в Україні фіксують аналітики.

Підрозділи окупаційної армії РФ змогли пройти вперед у Серебрянському лісництві на Луганщині та поблизу Березового у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Про це проект DeepState повідомив у Telegram.

Ворог просунувся у Серебрянському лісництві (Луганська область) та поблизу Березового (Синельниківський район, Дніпропетровська область), — йдеться в повідомленні.

Тим часом у Генштабі ЗСУ заявили, що 24 вересня на фронті було зафіксовано 160 боїв. Покровський напрямок залишається найважчим — там напередодні росіяни здійснили 49 штурмів.

Ще 25 атак українські військові відбили на Лиманському напрямку, 13 — на Новопавлівському та 10 — на Торецькому. Сім невдалих штурмів росіян зафіксували на Сіверському напрямку, а по шість — на Північно-Слобожанському, Курському та Купʼянському напрямках.

По чотири атаки відбулося на Краматорському і Гуляйпільському напрямках. Крім того, бої тривали на Придніпровському, Південно-Слобожанському і Оріхівському напрямках.

Нагадаємо, 23 вересня в DeepState інформували, що окупаційна армія РФ змогла пройти вперед біля сіл Степове та Березове Синельниківського району Дніпропетровщини, що неподалік кордону з Запорізькою та Донецькою областями. Крім того, фіксувалося просування ворога поблизу села Новоіванівка у Запорізькій області та біля села Іванівка у Дніпропетровській області.