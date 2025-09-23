Карта: DeepState

Ракурс

Російська армія змогла просунутися у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Загарбники змогли пройти вперед біля сіл Степове та Березове Синельниківського району Дніпропетровщини, що неподалік кордону з Запорізькою та Донецькою областями. Крім того, фіксувалося просування поблизу села Новоіванівка у Запорізькій області та біля села Іванівка у Дніпропетровській області. Про це проект DeepState 23 вересня повідомив у Telegram.

Тим часом у Генштабі ЗСУ поінформували, що минулої доби на фронті було 179 бойових зіткнень. Найважча ситуація була на Покровському напрямку, де захисники відбили 58 штурмів. На Новопавлівському напрямку росіяни атакували 31 раз, на Лиманському — 20.

Ще 17 штурмів було зупинено на Торецькому напрямку, 12 — на Південно-Слобожанському, 11 — на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, по сім — на Краматорському та Сіверському. Крім того, бойові дії фіксувалися на Гуляйпільському та Купʼянському напрямках.

Нагадаємо, 17 вересня в DeepState заявили, що лінія фронту змінилася у східній частині Куп’янська та біля села Голубівка на Харківщині. Крім того, російські підрозділи просунулися поблизу Новоіванівки Запорізької області.