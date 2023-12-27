Україна наростила випуск вітчизняних БТРів. Фото:

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Український оборонно-промисловий комплекс наростив виробництво бронетехніки.

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На кінець 2023 року заводи в Україні в у п’ять разів збільшили випуск вітчизняних бронетранспортерів у порівняні із весною 2023 року. А державні і приватні компанії за 2023 рік виробили у 3,4 раза більше броньованої техніки ніж у 2022 році. Про це міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін 27 грудня заявив на прес-конференції, передає «Українська правда».

Із прогнозованого зростання нашого ВВП на 4,9% частка ОПК складає 1,5%. Ми доводимо, що оборонка буде локомотивом нашого відновлення… Ми ще не там, де можемо закрити усі свої потреби власним виробництвом, але стратегічно усі наші потреби у броньованих машинах зможуть задовольняти кілька українських компаній, в тому числі приватних, — заявив він.

За словами міністра, більш ніж удвічі українські підприємства стали виробляти вітчизняні протитанкові комплекси, «які на фронті зарекомендували себе часом навіть краще за іноземні аналоги».

Також Камишін зазначив, що український ОПК вже може випускати самохідні артилерійські установки «Богдана» в кількості до шести одиниць на місяць.

Нагадаємо, міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що українські військові вже використовують на війні перші вітчизняні системи гібридної ППО типу FrankenSAM. Також державні і підприємства вже виробляють системи радіоелектронної боротьби для потреб ЗСУ.

Джерело: «Українська правда»