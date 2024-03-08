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Последствия удара российского FPV-дрона в Харьковской области, фото: Харьковская ОВА
На Харьковщине российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, двое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n193133-na-harkovschine-rossiyskiy-fpv-dron-popal-v-grajdanskiy-avtomobil-dvoe-pogibshih-foto.htmlРакурс
У Вовчанську на Харківщині російський FPV-дрон сьогодні, 8 березня, близько 15-ї години влучив у цивільний автомобіль.
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В результаті щонайменше троє людей загинули, повідомляє прес-служба Харківської ОВА.
За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Зі слів свідків, у авто могла перебувати ще одна особа, — вказано в повідомленні. — Інформація оновлюється.
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