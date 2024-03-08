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Ракурс
Наслідки удару російського FPV-дрона на Харківщині, фото: Харківська ОВА

На Харківщині російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, двоє загиблих (ФОТО)

8 бер 2024, 19:33
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У Вовчанську на Харківщині російський FPV-дрон сьогодні, 8 березня, близько 15-ї години влучив у цивільний автомобіль.


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В результаті щонайменше троє людей загинули, повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Зі слів свідків, у авто могла перебувати ще одна особа, — вказано в повідомленні. — Інформація оновлюється.

Наслідки удару російського FPV-дрона на Харківщині, фото: Харківська ОВА

Джерело: Ракурс


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