Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки удару російського FPV-дрона на Харківщині, фото: Харківська ОВА
На Харківщині російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193133-na-harkivschyni-rosiyskyy-fpv-dron-vluchyv-u-cyvilnyy-avtomobil-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
У Вовчанську на Харківщині російський FPV-дрон сьогодні, 8 березня, близько 15-ї години влучив у цивільний автомобіль.
.
В результаті щонайменше троє людей загинули, повідомляє прес-служба Харківської ОВА.
За попередніми даними, загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Зі слів свідків, у авто могла перебувати ще одна особа, — вказано в повідомленні. — Інформація оновлюється.
Загрузка...