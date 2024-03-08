Наслідки удару російського FPV-дрона на Харківщині, фото: Харківська ОВА

https://racurs.ua/ua/n193133-na-harkivschyni-rosiyskyy-fpv-dron-vluchyv-u-cyvilnyy-avtomobil-dvoie-zagyblyh-foto.html

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У Вовчанську на Харківщині російський FPV-дрон сьогодні, 8 березня, близько 15-ї години влучив у цивільний автомобіль.

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В результаті щонайменше троє людей загинули, повідомляє прес-служба Харківської ОВА.