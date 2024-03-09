Малюська анонсировал внесение в Раду законопроекта о мобилизации осужденных

Денис Малюська, фото: «Судебно-юридическая газета»

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Законопроект про дозвіл на мобілізацію засуджених та ув’язнених буде зареєстрований в Верховній раді наступного тижня.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Я думаю, що наступного тижня він буде зареєстрований, а на найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні й в другому так само. Я очікую, що це буде весною, не пізніше, — зазначив Малюська.

За його словами, є тисячі ув’язнених та засуджених, які готові стати військовослужбовцями та стати повноправними членами Сил оборони.

Військові попросили, щоб ми виключили з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов’язку, — зазначив міністр. — Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Тому такі категорії напевно під мобілізацію не потраплять.

Малюська зазначив, що не очікує затягування розгляду законопроекту в парламенті цього, оскільки, за його словами, він не зустрів жодного депутата, який був би проти.

Не всі командири військові готові брати засуджених та ув’язнених до себе, але ми не будемо і не плануємо нікому нав’язувати таких мобілізованих. Скоріш за все, це будуть окремі загони, — додав міністр.

Джерело: «РБК-Україна»