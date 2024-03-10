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Последствия российского ракетного удара по Мирнограду, фото: Донецкая областная прокуратура

Рашисты ударили ракетами по Мирнограду в Донецкой области, 11 раненых (ФОТО)

10 мар 2024, 13:39
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Російські загарбники сьогодні, 10 березня, близько 3.00 завдали удару, ймовірно по ракетами С-300, по місту Мирнограду Донецької області.


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Зброя поцілила по житловому мікрорайону. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

В результаті поранено 11 осіб, серед них:

  • 16-річний підліток;
  • п’ять жінок та п’ять чоловіків віком від 34 до 95 років.

Усім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. У людей діагностовано різані рани, мінно-вибухові травми, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, — зазначають у прокуратурі.

Крім того, вибухи пошкодили щонайменше 17 багатовеповерхових будинків та 27 автомобілів.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського ракетного удару по Мирнограду, фото: Донецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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