Последствия российского ракетного удара по Мирнограду, фото: Донецкая областная прокуратура

https://racurs.ua/n193179-rashisty-udarili-raketami-po-mirnogradu-v-doneckoy-oblasti-11-ranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 10 березня, близько 3.00 завдали удару, ймовірно по ракетами С-300, по місту Мирнограду Донецької області.

.

Зброя поцілила по житловому мікрорайону. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

В результаті поранено 11 осіб, серед них:

16-річний підліток;

п’ять жінок та п’ять чоловіків віком від 34 до 95 років.

Усім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. У людей діагностовано різані рани, мінно-вибухові травми, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, — зазначають у прокуратурі.

Крім того, вибухи пошкодили щонайменше 17 багатовеповерхових будинків та 27 автомобілів.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).