Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського ракетного удару по Мирнограду, фото: Донецька обласна прокуратура
Рашисти вдарили ракетами по Мирнограду на Донеччині, 11 поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193179-rashysty-vdaryly-raketamy-po-myrnogradu-na-donechchyni-11-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 10 березня, близько 3.00 завдали удару, ймовірно по ракетами С-300, по місту Мирнограду Донецької області.
.
Зброя поцілила по житловому мікрорайону. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
В результаті поранено 11 осіб, серед них:
- 16-річний підліток;
- п’ять жінок та п’ять чоловіків віком від 34 до 95 років.
Усім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. У людей діагностовано різані рани, мінно-вибухові травми, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, — зазначають у прокуратурі.
Крім того, вибухи пошкодили щонайменше 17 багатовеповерхових будинків та 27 автомобілів.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Загрузка...