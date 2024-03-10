Появились спутниковые фото последствий удара беспилотников по авиазаводу в Таганроге

https://racurs.ua/n193184-poyavilis-sputnikovye-foto-posledstviy-udara-bespilotnikov-po-aviazavodu-v-taganroge.html

Ракурс

З’явилися супутникові знімки наслідків удару безпілотників по авіазаводу в Таганрозі 9 березня.

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На знімку помітне пошкодження одного з ангарів, а також сліди підпалу на даху ангара, що свідчить про пожежу. Атаковані ангари були місцем остаточного складання спецлітаків на базі Ту-95 та Ил-76.

У мережі також висували припущення, що в цьому ангарі міг стояти на ремонті пошкоджений раніше літак ДРЛВ А-50.

На першому фото — ангар до удару БПЛА, на другому — після (помітні ушкодження даху).

Безпілотники атакували авіазавод імені Берієва у російському Таганрозі в ніч на 9 березня. Біля корпусів зник літак А-50, який за дев’ять днів до атаки стояв там. OSINT-аналітики з Frontelligence Insight припускають, що в момент удару А-50 міг бути на ремонті всередині. Видимі пошкодження будівлі дають підстави вважати, що літак, який був усередині, пошкоджений. Чи це так — точно невідомо.

OSINT-аналітики назвали досягненням те, що дрони обійшли ППО, зокрема батарею С-300 або С-400, якщо вона не була ціллю.

Російська влада заявляла про масовану атаку БпЛА вночі 9 березня, але будь-які пошкодження заперечила.

Якщо дронам дійсно вдалося пошкодити літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 на заводі, то це буде третій такий літак, виведений з ладу українськими військами з початку року.