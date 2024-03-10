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Ракурс
россия расконсервировала 25-40% танковых стратегических резервов

россия расконсервировала 25−40% танковых стратегических резервов

10 мар 2024, 17:59
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росія розконсервувала від 25% до 40% своїх танкових стратегічних резервів.


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При цьому перевірити точну кількість розконсервованої техніки неможливо, проте звіти про «виробництво» російських танків за останні роки здебільшого відображають відновлені й модернізовані танки, взяті зі сховищ, а не нове виробництво.

В ISW вважають, що звіти про «виробництво» російських танків за останні роки здебільшого відображають відновлені й модернізовані танки зі складів, а не нове виробництво.

Також аналітики підкреслюють, що росія може постати перед дефіцитом техніки, якщо її поточний рівень втрат залишиться на теперішньому рівні чи прискориться, а рівень виробництва нової техніки залишиться незмінним.

За словами старшої наукової співробітниці програми «росія і Євразія» Фонду Карнегі за міжнародний мир Дари Массікот, росія, найімовірніше, вивезла зі стратегічного резерву найкращу техніку, а на складах все ще зберігається «гірша» і «непридатна до експлуатації».

Також вона зазначає, що «залишки російських запасів скоротяться протягом наступних кількох років», якщо росія збереже нинішній темп військових операцій.

Источник: Ракурс


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