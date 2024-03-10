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В Донецкой области во время боевого задания погиб пилот-истребитель
В Донецкой области во время боевого задания погиб пилот-истребительhttps://racurs.ua/n193195-v-doneckoy-oblasti-vo-vremya-boevogo-zadaniya-pogib-pilot-istrebitel.htmlРакурс
На Донеччині під час виконання бойового завдання 8 березня загинув пілот-винищувач, майор Повітряних сил Андрій Ткаченко.
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Він народився 10 грудня 1990 року в Самборі на Львівщині. Був одним із найкращих вихованців Самбірського «Пласту».
Закінчив Харківський університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.
Проходив військову службу в Івано-Франківську, в Харкові, відтак знову повернувся в Івано-Франківськ. З початку російської агресії у 2014 році виконував бойові завдання в АТО/ООС.
Після повномасштабного вторгнення рф в Україну виконував бойові завдання на сході та півдні. Залишилася дружина та шестирічний син.
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