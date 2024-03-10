На Донеччині під час бойового завдання загинув пілот-винищувач

Ракурсhttps://racurs.ua/
На Донеччині загинув пілот-винищувач
На Донеччині під час бойового завдання загинув пілот-винищувачhttps://racurs.ua/ua/n193195-na-donechchyni-pid-chas-boyovogo-zavdannya-zagynuv-pilot-vynyschuvach.htmlРакурс
На Донеччині під час виконання бойового завдання 8 березня загинув пілот-винищувач, майор Повітряних сил Андрій Ткаченко.
.
Він народився 10 грудня 1990 року в Самборі на Львівщині. Був одним із найкращих вихованців Самбірського «Пласту».
Закінчив Харківський університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.
Проходив військову службу в Івано-Франківську, в Харкові, відтак знову повернувся в Івано-Франківськ. З початку російської агресії у 2014 році виконував бойові завдання в АТО/ООС.
Після повномасштабного вторгнення рф в Україну виконував бойові завдання на сході та півдні.
Залишилася дружина та шестирічний син.
Загрузка...