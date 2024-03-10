Закупленный Канадой для Украины комплекс ПВО NASAMS «затормозил» из-за проблем с финансированием в США

https://racurs.ua/n193198-zakuplennyy-kanadoy-dlya-ukrainy-kompleks-pvo-nasams-zatormozil-iz-za-problem-s-finansirovaniem.html

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Закуплений Канадою для України комплекс протиповітряної оборони NASAMS «застряг» через проблеми з фінансуванням у Сполучених Штатах.

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Про це повідомляє Edmonton Journal.

Замовлення на 406 млн дол. зробили понад рік тому і досі не виконане.

Американці повинні забезпечити фінансування, щоб завершити контракти (з виробником Kongsberg Defense та Aerospace), — сказав канадський міністр оборони Білл Блер.

За словами Блера, без комбінованої угоди на придбання NASAMS в рамках звичайного процесу закупівель знадобилися б роки.

Ми намагалися це прискорити. На жаль, американці натрапили на труднощі у своєму власному фінансовому пакеті, — сказав Блер.

Канадський міністр оборони додав, що всі сторони розуміють важливість реалізації цього проєкту.

Україна сказала, що вони хочуть, щоб ми продовжували процес придбання цих ракет NASAMS якомога швидше, і ми робимо все можливе для того, щоб це сталося, — сказав він.

Нагадаємо, що про закупівлю Канадою комплексу протиповітряної оборони NASAMS «Мілітарний» повідомляв у січні 2023 року.

Тоді часові рамки передачі комплексу не уточнювалися. Тоді «Мілітарний» припускав, що враховуючи слова про купівлю цих систем у США, вони будуть виготовлені з нуля на підприємстві Raytheon Technologies. У такому випадку виготовлення може затягнутись через чергу на виробництві.

Нещодавно повідомлялося, що уряд Норвегії пропонує парламенту країни погодити замовлення додаткових систем ППО NASAMS для України.

Йдеться про ще десять нових пускових установок і чотири пункти управління, які мають придбати у компанії Kongsberg Defence and Aerospace (KDA).