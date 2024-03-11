На КПП «Угринов» не будут пропускать грузовики. Фото:

https://racurs.ua/n193211-zabastovka-polskih-fermerov-kakaya-situaciya-na-granice.html

Ракурс

Протести фермерів у Польщі не припиняються.

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У понеділок, 11 березня, учасники страйку не пропускатимуть жодної вантажівки на виїзд з України перед пунктами пропуску «Зосін-Устилуг» та «Корчова-Краківець». На в’їзд в Україну польські ферми пропускатимуть по шість та чотири фури щогодини. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

На напрямку пунктів пропуску «Дорогуськ-Ягодин», «Зосін-Устилуг», «Долгобичув-Угринів», «Хребене — Рава-Руська», «Медика-Шегині» обмеження руху для вантажівок продовжується. Рух легкових машин та автобусів на всіх напрямках не обмежується.

Прикордонники додали, що 13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску «Корчова-Краківець».

Нагадаємо, в ДПСУ заявляли, що українські водії шукають альтернативні шляхи перетину кордону, тому в останні дні збільшились черги на кордоні з іншими країнами-сусідами України. Найбільше транспортних засобів наразі на пункті пропуску «Тиса» з території Угорщини — 1,4 тис.