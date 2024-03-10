Польські фермери тимчасово розблокували один із пунктів пропуску

Польські фермери розблокували один із пунктів пропуску, фото: БелТА

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Польські протестувальники тимчасово розблокували пункт пропуску «Краківець-Корчева» на кордоні з Україною.

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Акцію протесту на цьому пункті пропуску продовжать 13 березня. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він зазначив, що хоча «Краківець» розблокований і рух там відбувається інтенсивно, черга з вантажівок на території Польщі в бік перетину кордону в напрямку України залишається — це близько 600 вантажних транспортних засобів.

Водночас на решті п’яти пунктах пропуску рух вантажівок продовжують блокувати. Там у чергах зараз залишаються 1,7 тис. вантажівок.

Польські фермери продовжують блокувати рух. На даний момент це на п’яти напрямках. До цього, як відомо, було шість, — зазначив він.

Проїзд вантажівок повністю заблокований у бік Польщі по двох напрямках — «Ягодин» та «Шегині». У бік України за минулу добу через пункт пропуску «Ягодин» проїхали близько 50 вантажівок, через «Шегині» — близько 35.

Демченко зазначив, що українські водії шукають альтернативні шляхи перетину кордону, тому в останні дні збільшились черги на кордоні з іншими країнами-сусідами України. Найбільше транспортних засобів наразі на пункті пропуску «Тиса» з території Угорщини -1,4 тис.

Що стосується гуманітарних та інших важливих вантажів, то до України вони прибувають, додав Демченко.