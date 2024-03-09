Польські фермери вирішили розблокувати один із КПП. Фото:

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Розблокувати рух вантажівок у напрямку пункту пропуску «Краківець» на кордоні можуть поляки.

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Українські прикордонники отримали від польської сторони інформацію, що фермери нібито планують тимчасово розблокувати ККП до 13 березня. Однак, чи дотримаються поляки обіцянки, поки незрозуміло. Про це речник ДПСУ Андрій Демченко 9 березня заявив в ефірі телемарафону.

Нам повідомили, це може тривати десь до 13 березня. Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа фактично розблокують напрямок пункту пропуску «Краківець, будемо бачити, — зазначив він.

Демченко відзначив, що станом на сьогоднішній ранок у чергах на всіх напрямках перебувають близько 2 тис. 300 вантажівок. Фермери з Польщі ускладнюють проїзд або практично унеможливлюють проїзд фур.

Найважча ситуація спостерігається навпроти пунктів пропуску «Ягодин» та «Шегині», там взагалі не пропускають вантажівки, які їдуть у бік Польщі. Вчора у бік України через «Ягодин» в’їхали близько 70 вантажівок, а через «Шегині» — лише два десятки.

При цьому поляки пропускають легкові автомобілі та автобуси, а в українські пункти пропуску прибувають гуманітарні та інші важливі вантажі.

Нагадаємо, польські фермери блокували шість контрольних пунктів пропуску на кордоні з Україною й пропускали по 12 вантажівок раз на 12 годин. У чергах регулярно стоять тисячі машин.