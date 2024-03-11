В бригаде «Магура» сменился четвертый комбриг за два года — причину ротации не озвучили

В бригаде «Магура» сменился четвертый комбриг за два года — причину ротации не озвучили

https://racurs.ua/n193217-v-brigade-magura-smenilsya-chetvertyy-kombrig-za-dva-goda-prichinu-rotacii-ne-ozvuchili.html

11 мар 2024, 16:01 999

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