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Ракурс
В бригаде «Магура» сменился четвертый комбриг за два года — причину ротации не озвучили

В бригаде «Магура» сменился четвертый комбриг за два года — причину ротации не озвучили

11 мар 2024, 16:01
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У 47 окремій механізованій бригаді відбувся урочистий ритуал прощання з бойовим прапором командира Дмитра Рюмшина та передача бойового стягу наступнику Яну Яцишену.


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Новий командир бригади, полковник Ян Яцишен пообіцяв продовжувати справу попередника та спільно з воїнами 47 ОМБр дійти до перемоги над противником.

Першим комбригом 47-ї бригади після її створення був Олександр Сак (колишній комбат 93-ї бригади), другим — Олександр Павлій (колишній комбриг 112-ї бригади ТРО), третім — Дмитро Рюмшин.

Причину ротації комбригів у Збройних силах не пояснили.

47 окрему механізовану бригаду «Маґура» створили восени 2022 року. Улітку 2023-го вона брала участь у контрнаступі ЗСУ на Запорізькому напрямку. Наприкінці серпня 2023 року ця бригада звільнила село Роботине, прорвавши першу лінію оборони російських окупаційних військ.

Источник: Ракурс


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