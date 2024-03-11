Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У бригаді "Магура" змінився четвертий комбриг за два роки - причину ротації не озвучили

У бригаді «Маґура» змінився четвертий комбриг за два роки — причину ротації не озвучили

11 бер 2024, 16:01
999

У 47 окремій механізованій бригаді відбувся урочистий ритуал прощання з бойовим прапором командира Дмитра Рюмшина та передача бойового стягу наступнику Яну Яцишену.


.

Новий командир бригади, полковник Ян Яцишен пообіцяв продовжувати справу попередника та спільно з воїнами 47 ОМБр дійти до перемоги над противником.

Першим комбригом 47-ї бригади після її створення був Олександр Сак (колишній комбат 93-ї бригади), другим — Олександр Павлій (колишній комбриг 112-ї бригади ТРО), третім — Дмитро Рюмшин.

Причину ротації комбригів у Збройних силах не пояснили.

47 окрему механізовану бригаду «Маґура» створили восени 2022 року. Улітку 2023-го вона брала участь у контрнаступі ЗСУ на Запорізькому напрямку. Наприкінці серпня 2023 року ця бригада звільнила село Роботине, прорвавши першу лінію оборони російських окупаційних військ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів