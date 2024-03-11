У бригаді "Магура" змінився четвертий комбриг за два роки - причину ротації не озвучили

https://racurs.ua/ua/n193217-u-brygadi-magura-zminyvsya-chetvertyy-kombryg-za-dva-roky-prychynu-rotaciyi-ne-ozvuchyly.html

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У 47 окремій механізованій бригаді відбувся урочистий ритуал прощання з бойовим прапором командира Дмитра Рюмшина та передача бойового стягу наступнику Яну Яцишену.

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Новий командир бригади, полковник Ян Яцишен пообіцяв продовжувати справу попередника та спільно з воїнами 47 ОМБр дійти до перемоги над противником.

Першим комбригом 47-ї бригади після її створення був Олександр Сак (колишній комбат 93-ї бригади), другим — Олександр Павлій (колишній комбриг 112-ї бригади ТРО), третім — Дмитро Рюмшин.

Причину ротації комбригів у Збройних силах не пояснили.

47 окрему механізовану бригаду «Маґура» створили восени 2022 року. Улітку 2023-го вона брала участь у контрнаступі ЗСУ на Запорізькому напрямку. Наприкінці серпня 2023 року ця бригада звільнила село Роботине, прорвавши першу лінію оборони російських окупаційних військ.