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Мошенники выдавали себя за работников ТЦК и ГБР и обманули киевлянина на 1,7 млн грн
Мошенники выдавали себя за работников ТЦК и обманули киевлянина на 1,7 млн грнhttps://racurs.ua/n193220-moshenniki-vydavali-sebya-za-rabotnikov-tck-i-gbr-i-obmanuli-kievlyanina-na-1-7-mln-grn.htmlРакурс
Шахраї видавали себе за працівників ТЦК та ДБР та під погрозами відправки на фронт ошукали киянина на 1,7 млн грн.
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Так, один із підозрюваних був давно знайомим з 42-річним підприємцем та у січні 2024 запропонував йому допомогу в оформленні «білого» військового квитка. Вартість своїх послуг «помічник» оцінив у 388 тис. грн.
Після одержання цієї суми зловмисник залучив до шахрайської схеми ще трьох спільників, які розподілили між собою ролі для подальших незаконних заробітків.
Протягом січня-березня 2024 року члени злочинної групи у різний спосіб погрожували потерпілому «відправкою на фронт», відправляли фейкові скріншоти начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, силоміць везли нібито «для проходження комісії та виправляння у Третю окрему штурмову бригаду», яка знаходиться в зоні найзапекліших бойових дій.
При цьому зловмисники представлялись як працівниками ТЦК, так і співробітниками ДБР. Кожного разу за «розв'язання питання» з чоловіка вимагали гроші. Крім того, зловмисники просили перераховувати гроші на жгути та дрони нібито для військових. Під час передачі чергової суми фігурантів затримали, — розповіла пресслужба Київської міської прокуратури.
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