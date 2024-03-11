Шахраї видавали себе за працівників ТЦК і ДБР та ошукали киянина на 1,7 млн грн

Шахраї видавали себе за працівників ТЦК та ДБР та ошукали киянина на 1,7 млн грн

https://racurs.ua/ua/n193220-shahrayi-vydavaly-sebe-za-pracivnykiv-tck-ta-dbr-ta-oshukaly-kyyanyna-na-1-7-mln-grn.html

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Шахраї видавали себе за працівників ТЦК та ДБР та під погрозами відправки на фронт ошукали киянина на 1,7 млн грн.

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Так, один із підозрюваних був давно знайомим з 42-річним підприємцем та у січні 2024 запропонував йому допомогу в оформленні «білого» військового квитка. Вартість своїх послуг «помічник» оцінив у 388 тис. грн.

Після одержання цієї суми зловмисник залучив до шахрайської схеми ще трьох спільників, які розподілили між собою ролі для подальших незаконних заробітків.

Протягом січня-березня 2024 року члени злочинної групи у різний спосіб погрожували потерпілому «відправкою на фронт», відправляли фейкові скріншоти начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, силоміць везли нібито «для проходження комісії та виправляння у Третю окрему штурмову бригаду», яка знаходиться в зоні найзапекліших бойових дій.