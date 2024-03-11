Представитель правительства Германии сделал заявление о поставках ракет Taurus Украине

https://racurs.ua/n193230-predstavitel-pravitelstva-germanii-sdelal-zayavlenie-o-postavkah-raket-taurus-ukraine.html

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Позиція Берліна в питанні про постачання далекобійних ракет Taurus Україні не змінилася.

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Про це повідомив 11 березня представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт.

При цьому він відмовився коментувати пропозицію Великої Британії, згідно з якою Лондон передасть Києву ракети Storm Shadow, а натомість отримає від Берліна ракети Taurus.

В Німеччині існують розбіжності щодо можливості кругових поставок далекобійних ракет з Британією з метою допомогти Україні, пише Deutsche Welle.

Повідомляється, що керівництво фракції опозиційного блоку ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі відкидає пропозицію «кругового обміну» ракетами з Великою Британією, яка передбачає, що Берлін передасть Taurus Лондону, а той відправить Києву крилаті ракети Storm Shadow.

Натомість заступник голови фракції Йоганн Вадефуль закликав напряму передати німецьку далекобійну зброю для потреб ЗСУ.

Необхідно зробити все, щоб запобігти поразці України. Для цього варто постачати найкращі системи озброєння, а Taurus — це якраз така система. Жоден круговий обмін не може замінити її за дальністю, точністю та силою ураження, — наголосив він.

Представник правлячої партії «Союз 90 / Зелені» Антон Гофрайтер зауважив, що поки канцлер Олаф Шольц блокує постачання Taurus, то «круговий обмін» можна розглянути як один із варіантів.

Раніше про можливість подібної взаємодії між Берліном та Лондоном повідомила газета Süddeutsche Zeitung. На варіант з круговими поставками ракет в інтерв’ю журналістам натякнув очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон.

Журналісти поспілкувалися з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном під час його візиту до Берліна. У розмові з журналістами він натякнув, що Лондон шукає спосіб влаштувати постачання Taurus для ЗСУ.

Ми рішуче налаштовані тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього і з усіх інших питань, щоб допомогти Україні, — сказав Кемерон.

Разом з тим, він відмовився розкривати подробиці з метою «не повідомляти нашим опонентам, що ми задумали».