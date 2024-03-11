Раду соберут на однодневное заседание

https://racurs.ua/n193232-radu-soberut-na-odnodnevnoe-zasedanie.html

Ракурс

У Верховній Раді планують провести одноденне засідання 14 березня.

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На порядку денному — ратифікації і нелегітимні вибори в росії. Про це декільком медіа, в тому числі LIGA.net, на правах анонімності повідомили три джерела у парламенті.

Декілька джерел у «Слузі народу» підтвердили такі плани. Водночас неназваний співрозмовник від Голосу заявив, що поки це не підтверджено:

І, зважаючи на здатність слуг збиратися оперативно, слабо віриться". Інший співрозмовник у Раді підтвердив, що плани узгоджуються. Попередньо, за його словами, збирається інформація про кількість гіпотетичних присутніх.

На початку березня стало відомо, що Рада не збереться на пленарне засідання, попри велику кількість питань, які необхідно розглянути.

Перерва в парламентських засіданнях пов’язана з необхідністю роботи народних депутатів у місцях дислокації військових. Найближчим часом обранці за аналогією з роботою в округах будуть працювати з військовими, повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.