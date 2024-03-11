Зеленский о фронте - Ситуация гораздо лучше, чем была зимой

https://racurs.ua/n193233-zelenskiy-o-fronte-situaciya-gorazdo-luchshe-chem-byla-zimoy.html

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Президент України Володимир Зеленський, говорячи про нинішню ситуацію на фронті, заявив, що ситуація набагато краща, ніж була протягом зими.

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Ми мали труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю і високу щільність російських безпілотників, — заявив президент в інтерв’ю французькому новинному медіа BFMTV.

Також Зеленський сказав, що «наступ росії зупинено», а її армія «втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил». Проте за його словами, ситуація може змінитися через «місяць або тиждень», якщо українська армія не отримає достатньої підтримки.

Коментуючи захоплення Авдіївки, Зеленський заявив, що російська армія не захопила місто, а просто повністю його зруйнувала.