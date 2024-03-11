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Зеленский о фронте - Ситуация гораздо лучше, чем была зимой
Зеленский о фронте — Ситуация гораздо лучше, чем была зимойhttps://racurs.ua/n193233-zelenskiy-o-fronte-situaciya-gorazdo-luchshe-chem-byla-zimoy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський, говорячи про нинішню ситуацію на фронті, заявив, що ситуація набагато краща, ніж була протягом зими.
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Ми мали труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю і високу щільність російських безпілотників, — заявив президент в інтерв’ю французькому новинному медіа BFMTV.
Також Зеленський сказав, що «наступ росії зупинено», а її армія «втрачає велику кількість своїх життєво важливих сил». Проте за його словами, ситуація може змінитися через «місяць або тиждень», якщо українська армія не отримає достатньої підтримки.
Коментуючи захоплення Авдіївки, Зеленський заявив, що російська армія не захопила місто, а просто повністю його зруйнувала.
Були сьогодні на окремій доповіді Головком Сирський, міністр оборони Умєров. І щодо поточної ситуації на фронті, і по плануванню наших дій. Обговорили сьогодні підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн" та ключові акценти нашої комунікації з партнерами щодо зброї та снарядів.
Також на окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька питань. Передусім військові плани росії. І не лише проти нашої держави — проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз — збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію після імітації «виборів» зараз, у березні, — мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських звʼязків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше, — сказав президент у вечірньому зверненні 11 березня.
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