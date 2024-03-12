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Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: Силы обороны юга Украины
17 беспилотников уничтожили силы ПВО Украины в ночь на 12 марта — Генштабhttps://racurs.ua/n193235-17-bespilotnikov-unichtojili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-12-marta-genshtab.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 березня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши 22 безпілотники типу Shahed.
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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено, — вказано в повідомленні.
Зокрема, у Telegram-каналі сил оборони півдня України вказано, що дронову атаку підрозділи ППО регіону відбивали протягом 2,5 годин, в результаті чого було не допущено влучань та знищено вісім безпілотників:
- два на Херсонщині;
- чотири в небі над Миколаївщиною;
- ще два вийшли з нашої операційної зони у напрямку Дніпропетровщини, де теж були знищені.
Крім того, під час атаки ворог здійснив ще й пуск ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Підрозділами ППО ціль була знищена над морем.
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