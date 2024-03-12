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Ракурс
Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: Сили оборони півдня України

17 безпілотників знищили сили ППО України в ніч на 12 березня — Генштаб

12 бер 2024, 08:23
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 березня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши 22 безпілотники типу Shahed.


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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено, — вказано в повідомленні.

Зокрема, у Telegram-каналі сил оборони півдня України вказано, що дронову атаку підрозділи ППО регіону відбивали протягом 2,5 годин, в результаті чого було не допущено влучань та знищено вісім безпілотників:

  • два на Херсонщині;
  • чотири в небі над Миколаївщиною;
  • ще два вийшли з нашої операційної зони у напрямку Дніпропетровщини, де теж були знищені.

Крім того, під час атаки ворог здійснив ще й пуск ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Підрозділами ППО ціль була знищена над морем.

Джерело: Ракурс


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