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Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: Сили оборони півдня України
17 безпілотників знищили сили ППО України в ніч на 12 березня — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n193235-17-bezpilotnykiv-znyschyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-12-bereznya-genshtab.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 березня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши 22 безпілотники типу Shahed.
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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено, — вказано в повідомленні.
Зокрема, у Telegram-каналі сил оборони півдня України вказано, що дронову атаку підрозділи ППО регіону відбивали протягом 2,5 годин, в результаті чого було не допущено влучань та знищено вісім безпілотників:
- два на Херсонщині;
- чотири в небі над Миколаївщиною;
- ще два вийшли з нашої операційної зони у напрямку Дніпропетровщини, де теж були знищені.
Крім того, під час атаки ворог здійснив ще й пуск ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Підрозділами ППО ціль була знищена над морем.
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