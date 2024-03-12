Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні, фото: Сили оборони півдня України

https://racurs.ua/ua/n193235-17-bezpilotnykiv-znyschyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-12-bereznya-genshtab.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 12 березня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши 22 безпілотники типу Shahed.

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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено, — вказано в повідомленні.

Зокрема, у Telegram-каналі сил оборони півдня України вказано, що дронову атаку підрозділи ППО регіону відбивали протягом 2,5 годин, в результаті чого було не допущено влучань та знищено вісім безпілотників:

два на Херсонщині;

чотири в небі над Миколаївщиною;

ще два вийшли з нашої операційної зони у напрямку Дніпропетровщини, де теж були знищені.

Крім того, під час атаки ворог здійснив ще й пуск ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Підрозділами ППО ціль була знищена над морем.