СБУ сообщает о задержании завербованного рашистами предателя, фото: СБУ

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Ракурс

СБУ повідомляє про запобігання російській диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті.

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В результаті спецоперації контррозвідки затримано агента фсб, який намагався смертельно отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області. Про це сьогодні, 12 березня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зловмисником виявився діючий військовослужбовець української армії. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ завчасно викрили зв’язок зрадника з російською спецслужбою і «покроково» задокументували його підривну діяльність, що дозволило провести комплекс заходів для убезпечення українських захисників, а також затримати агента фсб на етапі його підготовки до здійснення диверсії.

Крім того у ході розслідування Служба безпеки встановила, що зловмисник виконував ще одне завдання — розвідував для фсб місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій, — зазначають у СБУ.

За інформацією слідства, зрадник був завербований через його батьків, котрі проживають на тимчасово окупованій частині території Луганщини:

загарбники викрали родичів чоловіка прямо з їхнього помешкання, а потім ув’язнили до місцевої російської катівні;

там потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь країни-агресора;

подальша комунікація між зрадником та його російським «куратором» відбувалась через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку у затриманого було вилучено мобільний телефон, який він використовував для спілкування з окупантами. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.