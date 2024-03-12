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В результате атаки БПЛА на нефтебазу «Лукойла» половина производства завода остановилась
В результате атаки БПЛА на нефтебазу «Лукойла» половина производства завода остановиласьhttps://racurs.ua/n193250-v-rezultate-ataki-bpla-na-neftebazu-lukoyla-polovina-proizvodstva-zavoda-ostanovilas.htmlРакурс
Атака БпЛА вивела з ладу «принаймні половину виробництва» нижньогородського нафтопереробного заводу «Лукойл», повідомляє Reuters.
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За інформацією видання, там переробляється близько 15,8 млн тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти.
БпЛА вдарив по установці з атмосферно-вакуумної перегонки нафти (АВТ-6) на НПЗ «Лукойл» у Кстові.
Це означає, що зупинено щонайменше половину переробки НПЗ.
Завод «Лукойла» — це четверте за величиною російське нафтопереробне підприємство.
Також після атаки безпілотника спалахнув обʼєкт паливно-енергетичного комплексу в Орловській області.
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