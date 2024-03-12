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Ракурс
В результате атаки БПЛА на нефтебазу «Лукойла» половина производства завода остановилась

В результате атаки БПЛА на нефтебазу «Лукойла» половина производства завода остановилась

12 мар 2024, 15:35
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Атака БпЛА вивела з ладу «принаймні половину виробництва» нижньогородського нафтопереробного заводу «Лукойл», повідомляє Reuters.


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За інформацією видання, там переробляється близько 15,8 млн тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти.

БпЛА вдарив по установці з атмосферно-вакуумної перегонки нафти (АВТ-6) на НПЗ «Лукойл» у Кстові.

Це означає, що зупинено щонайменше половину переробки НПЗ.

Завод «Лукойла» — це четверте за величиною російське нафтопереробне підприємство.

Також після атаки безпілотника спалахнув обʼєкт паливно-енергетичного комплексу в Орловській області.

Источник: Ракурс


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