Унаслідок атаки безпілотника на нафтобазу «Лукойл» у Нижньогородській області росії половина виробництва заводу зупинилась

https://racurs.ua/ua/n193250-unaslidok-ataky-bpla-na-naftobazu-lukoyla-polovyna-vyrobnyctva-zavodu-zupynylas.html

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Атака БпЛА вивела з ладу «принаймні половину виробництва» нижньогородського нафтопереробного заводу «Лукойл», повідомляє Reuters.

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За інформацією видання, там переробляється близько 15,8 млн тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти.

БпЛА вдарив по установці з атмосферно-вакуумної перегонки нафти (АВТ-6) на НПЗ «Лукойл» у Кстові.

Це означає, що зупинено щонайменше половину переробки НПЗ.

Завод «Лукойла» — це четверте за величиною російське нафтопереробне підприємство.

Також після атаки безпілотника спалахнув обʼєкт паливно-енергетичного комплексу в Орловській області.