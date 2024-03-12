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Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 340 млн евро, в нем будут САУ CAESAR
Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 340 млн евро, в нем будут САУ CAESARhttps://racurs.ua/n193259-daniya-obyavila-o-novom-pakete-voennoy-pomoschi-ukraine-na-340-mln-evro-v-nem-budut-sau-caesar.htmlРакурс
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад $336,6 млн
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Новий великий пакет допомоги включає надання Україні нових самохідних артилерійських установок (САУ) CAESAR та боєприпасів.
Серед іншого, ця сума йде на фінансування артилерійських снарядів CAESAR у співпраці з Францією та артилерійських снарядів калібру 155 мм у співпраці з Естонією та Чехією.
За словами міністра оборони Поульсена, цим пакетом допомоги Копенгаген показує Києву та європейським союзникам, що Данія має волю й здатність продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
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