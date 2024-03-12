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Ракурс
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 340 млн євро, у ньому будуть САУ CAESAR

Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 340 млн євро, у ньому будуть САУ CAESAR

12 бер 2024, 19:17
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Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на понад $336,6 млн


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Новий великий пакет допомоги включає надання Україні нових самохідних артилерійських установок (САУ) CAESAR та боєприпасів.

Серед іншого, ця сума йде на фінансування артилерійських снарядів CAESAR у співпраці з Францією та артилерійських снарядів калібру 155 мм у співпраці з Естонією та Чехією.

За словами міністра оборони Поульсена, цим пакетом допомоги Копенгаген показує Києву та європейським союзникам, що Данія має волю й здатність продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Джерело: Ракурс


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