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Ракурс
ГСЧС показала, как в Кривом Роге спасают людей из неоткрывающихся квартир

ГСЧС показала, как в Кривом Роге спасают людей из закрытых квартир (ВИДЕО)

12 мар 2024, 22:05
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У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію, повідомив голова ОВА Лисак.


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Загинули три людини, точну кількість постраждалих ще уточнюють. З понівечених будинків врятували дев’ятьох мешканців.

У ДСНС показали, як її співробітники, поліція та небайдужі громадяни рятували людей з квартир, які не відчиняються.

Раніше влада повідомляла про 48 поранених, з них 10 дітей.

Источник: Ракурс


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