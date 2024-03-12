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ГСЧС показала, как в Кривом Роге спасают людей из неоткрывающихся квартир
ГСЧС показала, как в Кривом Роге спасают людей из закрытых квартир (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193267-gschs-pokazala-kak-v-krivom-roge-spasaut-ludey-iz-zakrytyh-kvartir-video.htmlРакурс
У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію, повідомив голова ОВА Лисак.
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Загинули три людини, точну кількість постраждалих ще уточнюють. З понівечених будинків врятували дев’ятьох мешканців.
У ДСНС показали, як її співробітники, поліція та небайдужі громадяни рятували людей з квартир, які не відчиняються.
Раніше влада повідомляла про 48 поранених, з них 10 дітей.
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