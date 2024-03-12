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ДСНС показала, як у Кривому Розі рятують людей з квартир, які не відчиняються

ДСНС показала, як у Кривому Розі рятують людей з квартир, які не відчиняються (ВІДЕО)

12 бер 2024, 22:05
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У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію, повідомив голова ОВА Лисак.


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Загинули три людини, точну кількість постраждалих ще уточнюють. З понівечених будинків врятували дев’ятьох мешканців.

У ДСНС показали, як її співробітники, поліція та небайдужі громадяни рятували людей з квартир, які не відчиняються.

Раніше влада повідомляла про 48 поранених, з них 10 дітей.

Джерело: Ракурс


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