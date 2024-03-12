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ДСНС показала, як у Кривому Розі рятують людей з квартир, які не відчиняються
ДСНС показала, як у Кривому Розі рятують людей з квартир, які не відчиняються (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193267-dsns-pokazala-yak-u-kryvomu-rozi-ryatuut-ludey-z-kvartyr-yaki-ne-vidchynyautsya-video.htmlРакурс
У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію, повідомив голова ОВА Лисак.
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Загинули три людини, точну кількість постраждалих ще уточнюють. З понівечених будинків врятували дев’ятьох мешканців.
У ДСНС показали, як її співробітники, поліція та небайдужі громадяни рятували людей з квартир, які не відчиняються.
Раніше влада повідомляла про 48 поранених, з них 10 дітей.
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