россия ударила по жилому дому в Сумах – нет целого подъезда

https://racurs.ua/n193279-rossiya-udarila-po-jilomu-domu-v-sumah-net-celogo-podezda.html

Ракурс

росія у ніч проти 13 березня вдарила по житловому будинку в Сумах: немає цілого підʼїзду.

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Відомо про десятьох врятованих. На жаль, є загиблі, однак кількість жертв поки що не повідомляють. Під завалами досі шукають людей.

У п’ятиповерхівці пошкоджені щонайменше 30 квартир, з них 15 — зруйновані.

У Сумах наразі відомо про щонайменше трьох зниклих безвісти через нічну атаку рф, передає кореспондентка «Радіо Свобода».

Раніше в ОВА повідомляли, що через влучання дрону у п’ятиповерхівку пошкоджено 30 квартир, з них 15 — зруйновані. Попередньо, з-під завалів врятували 10 людей, вісім з яких отримали різні травми.