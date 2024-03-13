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россия ударила по жилому дому в Сумах – нет целого подъезда

россия ударила по жилому дому в Сумах — нет целого подъезда

13 мар 2024, 11:30
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росія у ніч проти 13 березня вдарила по житловому будинку в Сумах: немає цілого підʼїзду.


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Відомо про десятьох врятованих. На жаль, є загиблі, однак кількість жертв поки що не повідомляють. Під завалами досі шукають людей.

У п’ятиповерхівці пошкоджені щонайменше 30 квартир, з них 15 — зруйновані.

У Сумах наразі відомо про щонайменше трьох зниклих безвісти через нічну атаку рф, передає кореспондентка «Радіо Свобода».

Раніше в ОВА повідомляли, що через влучання дрону у п’ятиповерхівку пошкоджено 30 квартир, з них 15 — зруйновані. Попередньо, з-під завалів врятували 10 людей, вісім з яких отримали різні травми.

Источник: Ракурс


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