Боеприпасы, закупленные по инициативе Чехии, могут попасть в Украину уже в июне

https://racurs.ua/n193287-boepripasy-zakuplennye-po-iniciative-chehii-mogut-popast-v-ukrainu-uje-v-iune.html

Ракурс

Цього тижня плануються зустрічі з представниками Чехії, на яких вони представлять план поставок боєприпасів.

.

Про це 13 березня заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції з молдовським колегою Михайлом Попшоєм.

Чеська ініціатива розрахована на реалізацію протягом усього року. Тобто перші снаряди почнуть надходити, скажемо так, в осяжній перспективі. А потім протягом року будуть надходити далі нові партії.

Водночас є інші ініціативи з постачання боєприпасів. Зокрема, одну з них обговорили на зустрічі голів МЗС Франції, країн Балтії та України у Вільнюсі, і міністр «закликав вже сьогодні почати збирати гроші на неї також».

Про те, що боєприпаси, закуплені в країнах поза Євросоюзом за ініціативою Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні, розповів радник прем'єр-міністра Чехії з нацбезпеки Томаш Пояр.

Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити їх в Україну. З червня поставки можуть початися, — заявив Пояр.

Разом із цим він відмовився повідомити про походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси «скрізь, де вони доступні за розумною ціною і розумної якості».

Також відомо, що координатори ініціативи припускають, що рф спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому намагаються засекретити всі інші деталі.

12 березня стало відомо, що у Чехії знайшли ще 200 тисяч боєприпасів для України.

За словами чеського прем'єра Петера Фіали, до їх ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн приєдналися 18 держав, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди й Польща.