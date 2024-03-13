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Боеприпасы, закупленные по инициативе Чехии, могут попасть в Украину уже в июне
Боеприпасы, закупленные по инициативе Чехии, могут попасть в Украину уже в июнеhttps://racurs.ua/n193287-boepripasy-zakuplennye-po-iniciative-chehii-mogut-popast-v-ukrainu-uje-v-iune.htmlРакурс
Цього тижня плануються зустрічі з представниками Чехії, на яких вони представлять план поставок боєприпасів.
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Про це 13 березня заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції з молдовським колегою Михайлом Попшоєм.
Чеська ініціатива розрахована на реалізацію протягом усього року. Тобто перші снаряди почнуть надходити, скажемо так, в осяжній перспективі. А потім протягом року будуть надходити далі нові партії.
Водночас є інші ініціативи з постачання боєприпасів. Зокрема, одну з них обговорили на зустрічі голів МЗС Франції, країн Балтії та України у Вільнюсі, і міністр «закликав вже сьогодні почати збирати гроші на неї також».
Про те, що боєприпаси, закуплені в країнах поза Євросоюзом за ініціативою Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні, розповів радник прем'єр-міністра Чехії з нацбезпеки Томаш Пояр.
Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити їх в Україну. З червня поставки можуть початися, — заявив Пояр.
Разом із цим він відмовився повідомити про походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси «скрізь, де вони доступні за розумною ціною і розумної якості».
Також відомо, що координатори ініціативи припускають, що рф спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому намагаються засекретити всі інші деталі.
12 березня стало відомо, що у Чехії знайшли ще 200 тисяч боєприпасів для України.
За словами чеського прем'єра Петера Фіали, до їх ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн приєдналися 18 держав, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди й Польща.
Я вважаю це великим успіхом. Це ще один доказ того, що Чехія є повноцінним активним гравцем у європейській політиці безпеки, що вона може використовувати свої переваги, — сказав чеський прем'єр-міністр.
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