Последствия попадания в дом в Сумах. Фото: Нацполиция

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Зросла кількість загиблих через обстріл росіянами багатоповерхівки в Сумах.

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У середу, 13 березня, під час розбору завалів п’ятиповерхового житлового будинку рятувальники деблокували тіло ще однієї жертви. Таким чином кількість загиблих зросла до двох. Також зараз відомо про вісьмох постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Нагадаємо, росія у ніч проти 13 березня вдарила по житловому будинку в Сумах. Внаслідок влучання ударного безпілотника типу «Шахед» був зруйнований цілий під’їзд. У п’ятиповерхівці були пошкоджені щонайменше 30 квартир, з них 15 — зруйновані. З-під завалів врятували 10 людей, восьмеро з яких отримали різні травми.

Упродовж 12−13 березня через російські атаки знищені багатоповерхівки у трьох містах України. Зокрема, через влучання у Кривому Розі загинули п’ятеро осіб.