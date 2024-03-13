Число погибших в Кривом Роге возросло до пяти

https://racurs.ua/n193283-chislo-pogibshih-v-krivom-roge-vozroslo-do-pyati.html

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Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до пʼяти. На одному з поверхів під завалами знайшли тіло чоловіка, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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