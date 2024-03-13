У Кривому Розі зросла кількість загиблих після російського удару

https://racurs.ua/ua/n193283-u-kryvomu-rozi-zrosla-kilkist-zagyblyh-pislya-rosiyskogo-udaru.html

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Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до пʼяти. На одному з поверхів під завалами знайшли тіло чоловіка, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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