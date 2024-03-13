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Ракурс
У Кривому Розі зросла кількість загиблих після російського удару

У Кривому Розі зросла кількість загиблих після російського удару

13 бер 2024, 13:43
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Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до пʼяти. На одному з поверхів під завалами знайшли тіло чоловіка, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.


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У лікарні вранці 13 березня померла 47-річна жінка, яка отримала травми внаслідок ворожої атаки.

Нагадаємо, упродовж 12−13 березня через російські атаки знищені багатоповерхівки у трьох містах України.

Пізно ввечері 12 березня ракетою вдарили по Мирнограду на Донеччині, частково зруйнований п’ятиповерховий будинок.

Вночі окупанти вдарили по п’ятиповерхівці у Сумах.

У Кривому Розі росіяни влучили у декілька будинків.

Джерело: Ракурс


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