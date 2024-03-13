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У Кривому Розі зросла кількість загиблих після російського удару
У Кривому Розі зросла кількість загиблих після російського ударуhttps://racurs.ua/ua/n193283-u-kryvomu-rozi-zrosla-kilkist-zagyblyh-pislya-rosiyskogo-udaru.htmlРакурс
Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до пʼяти. На одному з поверхів під завалами знайшли тіло чоловіка, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
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У лікарні вранці 13 березня померла 47-річна жінка, яка отримала травми внаслідок ворожої атаки.
Нагадаємо, упродовж 12−13 березня через російські атаки знищені багатоповерхівки у трьох містах України.
Пізно ввечері 12 березня ракетою вдарили по Мирнограду на Донеччині, частково зруйнований п’ятиповерховий будинок.
Вночі окупанти вдарили по п’ятиповерхівці у Сумах.
У Кривому Розі росіяни влучили у декілька будинків.
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