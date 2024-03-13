После атак на свои НПЗ россияне уничтожили многоэтажки в трех городах Украины

https://racurs.ua/n193272-posle-atak-na-svoi-npz-rossiyane-unichtojili-mnogoetajki-v-treh-gorodah-ukrainy.html

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Упродовж останніх годин через російські атаки знищені багатоповерхівки у трьох містах України.

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Пізно ввечері 12 березня ракетою вдарили по Мирнограду на Донеччині, частково зруйнований п’ятиповерховий будинок. Дві людини загинули, їхні тіла деблокували з-під завалів рятувальники. Ще 6 людей врятовано з-під завалів, з них одна дитина. Четверо людей поранені.

Вночі окупанти вдарили по п’ятиповерхівці у Сумах. Знищено близько півтора десятка квартир, гасіння пожежі триває. Підрозділи ДСНС врятували 10 людей, постраждали щонайменше восьмеро жителів. Серед зниклих безвісти можуть бути ще троє людей.

Тим часом у Кривому Розі зросла кількість жертв ракетного удару до чотирьох людей. Вночі у медичному закладі померла жінка. Загальна кількість загиблих та постраждалих — більше півсотні.

На місці удару в Кривому Розі працювали близько 170 поліцейських та рятувальників. Розгорнуто пункти обігріву та оперативні штаби поліції. За ніч прийнято 205 звернень громадян. Психологічну допомогу отримали 72 мешканці знищеного будинку.

Нагадаємо, упродовж 12−13 березня дрони атакували об'єкти нафтопереробної галузі у трьох регіонах рф.