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Атаки на НПЗ сократили производственные мощности рф. Фото:
Атаки на НПЗ сократили производственные мощности рф на 10% — Bloomberghttps://racurs.ua/n193293-ataki-na-npz-sokratili-proizvodstvennye-moschnosti-rf-na-10-bloomberg.htmlРакурс
Російська нафтопереробна галузь зазнає втрат на фоні атак на НПЗ та нафтобази.
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За останні два дні на території країни-агресора були пошкоджені об'єкти, що становлять понад 10% нафтопереробних потужностей росії. Зокрема, в Рязані був завдано удару по потужності нафтопереробного заводу, завдяки якій рф отримує 17,1 млн т на рік, або близько 340 тис. барелів на день. Про це повідомило агентство Bloomberg.
Зазначається, що Рязанський НПЗ є основним постачальником моторного палива для столичних регіонів рф.
А в січні зупинка двох великих російських нафтопереробних заводів «Новатек» та «Роснефть» після ударів українських дронів вплинула на тижневі показники переробки нафти у росії. Вони впали до найнижчого рівня за майже два місяці.
Нагадаємо, 12 березня безпілотник потрапив у резервуар нафтосховища в Орлі, внаслідок цього виникла пожежа.
А вночі 13 березня Служба безпеки України завдала ударів дронами по трьох нафтопереробних заводах у росії — Рязані, Нижньогородській та Ленінградській областях. Ці НПЗ входять у топ-5 найбільших російських заводів.
Крім того, дрони ГУР завдали удару по Новошахтинському заводі нафтопродуктів у Ростовській області рф.
Джерело: Bloomberg
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