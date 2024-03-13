Атаки на НПЗ сократили производственные мощности рф. Фото:

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Російська нафтопереробна галузь зазнає втрат на фоні атак на НПЗ та нафтобази.

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За останні два дні на території країни-агресора були пошкоджені об'єкти, що становлять понад 10% нафтопереробних потужностей росії. Зокрема, в Рязані був завдано удару по потужності нафтопереробного заводу, завдяки якій рф отримує 17,1 млн т на рік, або близько 340 тис. барелів на день. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Зазначається, що Рязанський НПЗ є основним постачальником моторного палива для столичних регіонів рф.

А в січні зупинка двох великих російських нафтопереробних заводів «Новатек» та «Роснефть» після ударів українських дронів вплинула на тижневі показники переробки нафти у росії. Вони впали до найнижчого рівня за майже два місяці.

Нагадаємо, 12 березня безпілотник потрапив у резервуар нафтосховища в Орлі, внаслідок цього виникла пожежа.

А вночі 13 березня Служба безпеки України завдала ударів дронами по трьох нафтопереробних заводах у росії — Рязані, Нижньогородській та Ленінградській областях. Ці НПЗ входять у топ-5 найбільших російських заводів.

Крім того, дрони ГУР завдали удару по Новошахтинському заводі нафтопродуктів у Ростовській області рф.

Джерело: Bloomberg