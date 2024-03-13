Дрони ГУР вдарили по НПЗ у Ростовській області. Фото:

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Ракурс

Дрони української воєнної розвідки завдали удару по Новошахтинському заводі нафтопродуктів у Ростовській області рф.

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Внаслідок атаки безпілотників цей НПЗ, який країна-агресор використовує у своїх цілях, призупинив свою роботу. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону та повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела.

Новошахтинський нафтовий завод — це військовий об'єкт, який постачає і забезпечує окупаційне угрупування в Україні. Ми не коментуємо більш детально інформацію. В принципі всі можуть спостерігати часто і в онлайн режимі за подіями, — зазначив Юсов.

У ГУР наголосили, що внаслідок зупинки цього НПЗ у ворога будуть проблеми та зриви планів.

Нагадаємо, вночі 13 березня Служба безпеки України завдала ударів дронами по трьох нафтопереробних заводах у росії — Рязані, Нижньогородській та Ленінградській областях. Ці НПЗ входять у топ-5 найбільших російських заводів.

Джерело: «Суспільне»