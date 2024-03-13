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Дроны ГУР ударили по НПЗ в Ростовской области. Фото:
Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ростовской областиhttps://racurs.ua/n193289-drony-gur-atakovali-neftepererabatyvauschiy-zavod-v-rostovskoy-oblasti.htmlРакурс
Дрони української воєнної розвідки завдали удару по Новошахтинському заводі нафтопродуктів у Ростовській області рф.
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Внаслідок атаки безпілотників цей НПЗ, який країна-агресор використовує у своїх цілях, призупинив свою роботу. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону та повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела.
Новошахтинський нафтовий завод — це військовий об'єкт, який постачає і забезпечує окупаційне угрупування в Україні. Ми не коментуємо більш детально інформацію. В принципі всі можуть спостерігати часто і в онлайн режимі за подіями, — зазначив Юсов.
У ГУР наголосили, що внаслідок зупинки цього НПЗ у ворога будуть проблеми та зриви планів.
Нагадаємо, вночі 13 березня Служба безпеки України завдала ударів дронами по трьох нафтопереробних заводах у росії — Рязані, Нижньогородській та Ленінградській областях. Ці НПЗ входять у топ-5 найбільших російських заводів.
Джерело: «Суспільне»
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